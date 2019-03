Fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, a subliniat după decizia CCR privind constituţionalitatea proiectului de buget pe 2019, că este atributul preşedintelui de a sesiza CCR pe astfel de subiecte, iar în ciuda faptului că se dă o respingere pe sesizare, acest lucru nu înseamnă că proiectul nu poate fi criticat.

''Dacă ceea ce susține președintele se dovește a fi real, Curtea va avea o cu totul altă abordare. Eu nu am mari așteptări cu privire la această sesizare. Nu, nu este obligat să promulge. Aspectele pe care președintele le-a sesizat, dacă sunt constituționale, nu sunt neapărat și corecte. Să se adreseze Parlamentului cu o cerere de revizuire. Se pare că judecătorii Curții nu au fost de aceeași părere cu președintele.'', a declarat Augustin Zegrean.

Augustin Zegrean a subliniat, într-o intervenţie pentru B1TV, că este bine ca toate legile să fie verificate, iar acest lucru ar trebui aplicat şi în cadrul ordonanţelor de urgenţă.

"Nu este rău ca legile să treacă pe la Curte, ce bine ar fi dacă şi ordonanţe ar trece pe la Curte că nu ar mai fi atâta război!", a arătat Zegrean.

Acesta a arătat că este normală întârzierea de 13 zile cu care CCR s-a pronunţat pe buget deoarece Curtea are numeroase dosare pe care trebuie să le rezolve.

