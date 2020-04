CORONAVIRUS | Zile libere pentru părinți și în timpul vacanțelor școlare (VIDEO)

Ordonanța privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, a fost modificată, astfel că părinții care își supraveghează la domiciliu copiii în vârstă de până la 12 ani după instituirea stării de urgență vor beneficia de zile libere și în timpul vacanțelor școlare.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, măsura era necesară în contextul restricționării drastice a circulației persoanelor în timpul pandemiei de coronavirus, în special a persoanelor vârstnice, care, în mod normal, se ocupau de supravegherea nepoților pe timpul zilei.

Astfel, în cazul persoanelor care deja beneficiază de zilele pentru a sta cu copiii, prelungirea acestei perioadei se face din oficiu. Mai mult, angajatorii trebuie să-și înștiințeze angajații despre acest drept prin mijloace de comunicare electronice.

Pentru fiecare zi liberă, luată pentru îngrijire copiiilor, angajatorul are va plăti părintelui o indemnizație de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Conform codului fiscal, indemnizația este supisă impozitării și plății contribuțiilor. Zilele libere se acordă doar după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de legislație pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității.

