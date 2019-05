Weekend de pomină în Parcul Lumea Copiilor din Capitalã.

Primăria Sectorului 4 a pregătit, cu ocazia Zilelor Sectorului, concerte de zile mari, un extraordionar târg de bunãtãți tradiționale, sute de ateliere și jocuri pentru copii și multã voie bunã.

Pe scenã vor urca Inna, Carla’s Dreams, Loredana Groza, Smiley, Irina Rimes, Antonia și mulți, mulți alții.

Tot în acest weekend, pe 1 iunie, de Ziua Copilului, pãrintii și cei mici sunt invitați sã ia parte la ‘Cross-ul familiei’.

Evenimentul va avea loc pe bulevardul Alexandru Obregia, iar startul se va da la ora 10.00.

