Urmeazã un weekend de neuitat în Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 al Capitalei.

Autoritãțile au pregãtit în zilele de 28,29 și 30 iunie cu ocazia zilelor sectorului concerte de zile mari, un extraordinar târg de bunãtãți tradiționale, suite de ateliere și jocuri pentru copii și multã voie bunã.

Pe scenã vor urca Inna, Delia, Carlas Dream, Loredana Groza, Antonia și alți artiști renumiți.

Tot în acest weekend, pe 29 iunie, pãrintii, bunicii și copiii sunt invitați sã ia parte la Cross-ul Familiei. Evenimentul va avea loc pe bulevardul Alexandru Obregia, iar startul se va da la ora 10.

