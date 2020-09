„Zilele sectorului 5” au loc între 18 și 20 septembrie: Evenimentul se va desfăşura simultan în trei parcuri (VIDEO)

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente în aer liber din Sectorul 5 a ajuns la cea de-a treia ediţie. „Zilele sectorului 5", eveniment care se va desfăşura simultan în trei parcuri, respectă regulile impuse în perioada pandemiei, astfel încât toţi doritorii de distracţie în aer liber să fie în siguranţă.

Evenimentul ”Ziilele Sectorului 5” a ajuns la cea de-a treia ediție. În cadrul acestuia, în cele trei locații, mai exact Parcul Humulești, Parcul Sebastian și platoul Universității de Apărare Carol I, vor avea loc diverse ateliere de creație pentru copii, expoziții tematice, dar și spectacole susținute de artiști renumiți.

„Anul acesta, zilele Sectorului se desfășoară în trei locații – platoul Academiei, Parcul Humulești ți Parcul Sebastian. În fiecare zi avem foarte multe ateliere dedicate copiilor, statui vivante, picioroange, diverse activități, piese de teatru, improvizații și concerte. Am respectat toate măsurile de siguranță, totul este foarte bine organizat. Cei de acasă ne pot vedea pe Facebook-ul nostru, dacă nu se pot deplasa, suntem live acolo în fiecare zi. De asemenea, pot participa în anumite perioade ale zilei, începând cu orele 15, în funcție de tipul de activitate la care vor să participe. Îi invităm cu drag pe cei mici și pe cei mari, cu mențiunea că vor intra în perimetru în limia locurilor disponibile”, a declarat Mariana Stoica, director al Centrului Cultura Ștefan Iordache

În cele trei parcuri vor exista 500 de scaune, se va respecta distanțarea de minimun doi metri, iar vizitatorilor li se vor pune la dispoziție dezinfectant și măști de protecție.

