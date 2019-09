Zi grea pentru părinții Alexandrei Măceșanu, tânara pe care Gheorghe Dincă a declarat că a ucis-o în urmă cu aproape două luni. Alexandra ar fi împlinit duminică 16 ani. Unchiul ei, Alexandru Cumpănașu, vrea ca aniversarea fetei să fie comemorată cu un protest.

În loc să o serbeze ca de fiecare dată, anul acesta familia, rudele și prietenii au aprins lumânari și s au rugat pentru sufletul Alexandrei. Tânăra ar fi putut să fie salvată la scurt timp după răpirea ei din preajma liceului unde învață, dacă oamenii legii ar fi acționat mai rapid și mai eficient.

Deși Dincă le-a spus anchetatorilor că a ucis-o și ars-o pe Alexandra, în lipsa declarării oficiale a morții, familia încă speră ca fata să fie în viață. De ziua ei, organizează un protest în fața Ministerului de Interne din Capitală.

Pe data de 24 iulie, Alexandra Măceșanu a luat o mașină de ocazie din Dobrosloveni către Caracal. Minora a fost dusă, de fapt, în locuința celui care i-a fost călău. În zilele urmatoare, procurorii vor ca Dincă să le arate cum a folosit butoiul în care a încercat să ascundă toate urmele.

Familia Alexandrei Măceșanu a anunțat că nu va lua parte la reconstituirea judiciară a crimelor.

