Ziua Copilului, sărbătorită în Sectorul 5. Parcul Sebastian s-a transformat în "țara poveștilor" (VIDEO)

Ziua internaţională a ocrotirii copilului este sărbătorită în România, dar şi în alte aproximativ 50 de ţări, de 1 iunie. De asemenea, o zi dedicată copilului este celebrată la date diferite, în peste 100 de state.

Prichindeii din Capitală au avut , sâmbătă, parte de petreceri şi distractie. De pilda, în Sectorul 5, parcul Sebastian s-a transformat în "țara poveștilor".

În Bucuresti copiii au fost astazi vedete. În sectorul 5, Parcul Sebastian a fost transformat ca in fiecare an, in TARA POvestilor. Aici au avut loc ateliere de creatie, cu pictura sau modelare de baloane dar si spectacole cu muzica si dans.

“Ne-am dat in masinute, am mancat vata pe bat si acum mergem sa ne pictam”

“Am fost putin la joaca. am fost sa cumparam cate ceva pentru ei si acum mergem sa mancam si sa, dupa aceea diseara mai vedem. tot asa la joaca.”

„M-am dat in trambulina, am pictat, am facut multe chestii. Vad ca ai fost la atelierul de creatie? Ti-a placut? Da, a fost dragut pentru ca poti sa faci ce vrei, ce iti doresti.”