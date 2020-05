Ziua Eroilor: Președintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori la ”Mormântul Ostașului Necunoscut”, din Parcul Carol I (FOTO, VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la ora 16.00, la ceremonia depunerii de coronare de flori, care a avut loc la ”Mormântul Ostașului Necunoscut”, din Parcul Carol I, din Capitală. La evenimentul, organizat cu ocazia Zilei Eroilor, au participat și ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, vicepremierul Raluca Turcan, și șeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă.

Anterior, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Ziua Eroilor, care este sărbătorită joi. Șeful statului a subliniat că prin sacrificiul lor, erorii neamului ”servesc drept modele de urmat pentru tinerele generații, lăsând în urmă o lecție a dăruirii de sine pentru un ideal suprem, acela de a ne servi patria”. Klaus Iohannis și-a exprimat recunoștința față de militarii români care și-au pierdut viața în teatrele de operațiuni din Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest și în misiunile desfășurate sub auspiciile organizațiilor internaționale.

Șeful statului a avut un mesaj și pentru eroii acestei perioade, medicii aflați în linia întâi deluptă cu noul coronavirus.

”Prin eforturile lor extraordinare, au reușit să limiteze răspândirea virusului și să salveze vieți, curajul demonstrat în fața pericolului reprezentând o sursă de inspirație pentru noi toți”, a transmis Klaus Iohannis, în mesajul publicat de Administrația Prezidențială.

Un mesaj a venit, joi, și din partea premierului Ludovic Orban. Prim-ministrul a vorbit despre ostașii și toți cei care ”au scris istoria României prin propriul sacrificiu, pe câmpul de luptă, în lagăre sau în temnițele comuniste, apărând libertatea, credința strămoșească, pământul țării și idealul de unitate al românilor”.

”Dovada cea mai mare de respect față de toți acești eroi este ca noi, la rândul nostru, să-i atragem pe tineri să cunoască istoria și să aprecieze exemplul de dăruire și curaj al celor care s-au jertfit pentru idealurile românilor. Cu arma în mână pe câmpul de luptă sau din frigul și întunericul temnițelor în care au fost închiși pentru că au militat pentru libertate și democrație, eroii secolelor și deceniilor trecute au avut grijă de viitorul țării.

Istoria este scrisă acum și de eroi căzuți la datorie în teatrele de operațiuni din diferite zone de conflict ale lumii, unde au reprezentat cu cinste România în cadrul unor misiuni desfășurate sub egida NATO, ONU sau a UE, precum și de toți cei care și-au pierdut viața salvându-și semenii”, a transmis Ludovic Orban.

La 40 de zile de la Paște, Biserica Ortodoxă sărbătorește „Înălțarea Domnului”. În aceeași zi este sărbătorită și Ziua Eroilor, ocazie cu care, în biserici sunt pomeniți toți eroii români căzuți la datorie, de-a lungul veacurilor, pe toate câmpurile de luptă, pentru credința, libertatea și dreptatea poporului.

În 26 octombrie 1991, Mormântul Eroului Necunoscut a fost readus în Parcul Carol I și amplasat, provizoriu, la capătul dinspre intrarea în parc a aleii care duce la Mausoleul din Parcul Carol.

Ulterior, la 25 noiembrie 2006, Mormântului Ostașului Necunoscut a fost mutat pe esplanada din fața actualului Memorial al Eroilor Neamului.

Eroul Necunoscut al României a fost ales, în 1923, de un băiețel de 12 ani, pe nume Amilcar Săndulescu, care a fost desemnat atunci de autorități să facă acest lucru.

