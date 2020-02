Ziua Îndrăgostiților, și nu prea: Doi soți, un socru și o amantă și-au cărat pumni și picioare într-un restaurant din județ. Cum a început totul (VIDEO)

Şi-au cărat pumni şi picioare chiar de Ziua Îndrăgostiţilor! Protagoniştii sunt un cuplu din Vâlcea, care s-au bătut minute în şir într-un local din judeţ. Se pare că femeia şi-a surprins bărbatul în braţele amantei, iar de aici până la un scandal monstru nu a mai fost decât un pas, relatează B1 TV.



În altercaţie s-au mai implicat două persoane care au ajuns într-un final victime colaterale. Patru ambulanţe au ajuns în faţa restaurantului pentru a acorda îngrijiri medicale victimelor.

Cei doi soţi , în vârstă de 30, resectiv de 31 de ani erau căsătoriţi de ceva vreme, iar apropiaţii spun că în ultima perioadă relaţia lor începuse să se strice. Mai mult, bărbatul voia să divorţeze de partenera sa pentru că îşi găsise alinarea în braţele altei femei.

Aseară, bărbatul şi-a scos noua iubită la un restaurant din zonă pentru a sărbători ziua îndrăgostiţilor. Nici nu a apucat să se aşeze bine la masă,că pe uşă a intart soţia însoţită de tatăl ei. Când a văzut cuplul, femeia şi a ieşit din minţi şi a început să urle şi să ţipe, mai mult a început să-l lovească pe bărbat. În altercaţie au intervenit şi tatăl femeii, dar şi noua iubită. Aceştia s-au bătut minute în şir, fără ca cineva să intervină.

Angajaţii localului au fost cei care au sunat după ajutor. La faţa locului au sosit patru ambulanţe, dar şi mai multe echipaje de poliţie.

Potrivit medicilor, victimele s-au ales cu răni serioase şi au avut nevoie de îngrijiri medicale. toţi cei patru protagonişti s-au trezit cu dosare penale pentru loviri şi alte violenţe şi cu câte o amendă pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice.

