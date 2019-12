ZIUA NAȚIONALĂ. 4.000 de militari, aproximativ 200 de mijloace tehnice şi peste 50 de aeronave, la parada din București (VIDEO)

La mulţi ani, România! La mulţi ani, români, oriunde vă aflaţi! Se împlinesc astăzi 101 ani de la Unirea tuturor românilor într-un singur stat. Ziua în care am devenit o singură naţiune. Şi an de an de atunci, trebuie să ne amintim de cei care s-au jertfit pentru ca acest vis să devină realitate.

Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Dodoloaţe. Termenul ne-a fost transmis de Lucian Blaga, el însuşi participant la unirea din 1918, auzindu-l din gura unui copil în drumul lui spre întoarcerea în satul natal.

În cinstea acestei zile, în toată ţara este o adevărată desfăşurare de forţe. Şi astăzi vom avea parte de un adevărat spectacol la Arcul de Triumf. Defilarea începe la ora 11.00, cand soseşte şi preşedintele Klaus Iohannis, informează B1 TV.

