Ziua naţională a Franţei, sărbătorită în avans la Ambasada din Bucureşti: Kovesi, Lazăr și Klemm participă la recepție. Cine este marele absent (VIDEO)

Ziua naţională a Franţei aniversată pe 14 iulie, este sărbătorită vineri, în avans, la Ambasada din Bucureşti. Pentru acest eveniment au fost trimise 200 de invitaţii.

La recepție participă, printre alții, premierul Viorica Dăncilă, președinte al României, Emil Constantinescu, fostul premier Adrian Năstase, secretarul de stat Red Arafat, fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, fostul procuror general Augustin Lazăr sau ambasadorul SUA la București, Hans Klemm.

Președintele Klaus Iohannis nu va lua parte la eveniment.

