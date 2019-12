Ziua Naţională, sărbătorită cu fast în toată țara! Cum s-au bucurat românii în Timișoara, Sibiu, Iași, Craiova sau Buftea (VIDEO)

Ziua Naţională a fost sărbătorită cu fast în toată țara. Zeci de mii de români au urmarit cu emoție și entuziasm paradele organizate în marile orașe, informează B1 TV. "Înarmați" cu stegulețe și drapele, românii au urmărit cu atenție defilarea militarilor. Transportoarele blindate, elicopterele, mijloacele de artilerie sau anti-tero, dar și alte autospeciale au fost în centrul atenției.

La Timişoara, evenimentele dedicate zilei de 1 Decembrie au început la ora 10:00. Sute de timișoreni s-au adunat pe bulevardul Take Ionescu pentru a urmări parada. Cei mai încântați au fost, ca de obicei, copiii. Aceștia au urmărit cu sufletul la gură militarii, polițiștii, pompierii, dar și celelalte structuri participante la manifestație.

