Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 15-21 iulie 2019; avem cea de-a doua eclipsa a acestei veri. Este vorba de eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie iar intreaga atmosfera a saptamanii se invarte in jurul acestui mare eveniment. Lunile pline sunt oricum momente lunare in care ni se da ocazia sa vedem de ce sa scapam si ce sa facem diferit pentru a ne implini vietile, insa acum aceasta energie este amplificata de zeci de ori.

In plus, aceasta eclipsa este in conjunctie cu Saturn si cu Pluto si in opozitie nu doar cu Soarele dar si cu Venus planeta iubirii si relatiilor, deci eclipsa ne va testa relatiile la maxim. Venus este, dealtfel, foarte activa in aceasta saptamana pentru ca e in opozitie cu Saturn, e in trigon cu Neptun si e in opozitie si cu Pluto. La toate acestea mai adaugam faptul ca Mercur retrograd ajunge din Leu in Rac, deci avem tot contextul fie pentru drame fie pentru foc de artificii in aceasta saptamana.

Acum este repriza finala a unui joc important din viata fiecaruia pentru ca aspecte importante ajung la o linie de sosire.

Asadar…

1. Eclipsa partiala de Luna plina in Capricon a acestei veri, cea mult anuntata, este acum aici si este intensa, nu se joaca, vine cu un punct de final. Gata cu “daca” sau cu “poate ca”. acum se ajunge la concluzii reale, cu atat mai mult cu cat e in conjunctie cu schimbatoarea de vieti combinatie Saturn-Pluto. Bine ca este doar partiala aceasta eclipsa de Luna plina pentru ca nu prea este cale de intors. Ceva in viata fiecaruia a atins un punct culminant in care trebuie trasa o concluzie ce poate schimba viata pe un alt fagas si nu ni se mai permite sa amanam aceste concluzii. Este capat de linie.

2. Relatiile trec si ele prin provocari majore in aceasta saptamana. Venus, planeta vedeta a iubirii este starul saptamanii prin miscarile si aspectele sale astrale. Venus este totalmente despre relatii. Cum vei sti unde iti sunt limitele ? Vor avea grija altii sa iti arate asta in aceasta saptamana. Cum vei sti daca esti pe drumul cel bun ? Ai nevoie de sustinere relationala ca sa avansezi acum. Venus isi asuma aceasta responsabilitate in aceasta saptamana, spunandu-ti unde esti pe drumul bun si unde ai nevoie de o schimbare majora de directie. Tot Venus vine cu o proaspata speranta la orizont pentru cuplul tau sau pentru visul tau despre iubire. Pana duminica, vei fi gata pentru o transformare majora care iti implica atat relatia amoroasa cat si banii.

3. Suntem pana peste cap bagati in teme ce tin de dragoste, relatii, bani si supravietuire in aceasta saptamana, timp in care Mercur retrograd aluneca usor din Leu in Rac unde si intalneste Soarele. Sa nu lasam importanta acestei miscari sa treaca neobservata din pricina celorlalte evenimente astrale ! Mercur retrograd in Rac ne cam pune sa revizitam treburi neterminate de luna trecuta cand Mercur a fost direct in Rac.

Astfel, pana duminica, o noua idee se va naste. Hraneste-o ! Ingrijeste-o si da-i adapost in inima ta ! Tine-ti deocamdata planurile bine ascunse pana cand nu devin realitate. Acum este timpul sa faci pasi noi spre un viitor mai bun decat ce ai avut. Nu e niciodata prea tarziu sa o iei de la capat, invatand din ce a fost. Despre asta este viata. Despre flexibilitatea de a reincerca ori de cate ori putem, cat timp avem viata in noi, sa ne atingem visele inimii.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti :

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ce simti ca ai vrea sa citesti cu privire la predictiile tale pentru aceasta saptamana ? Ai dori sa afli ca un misterios viitor partener fermecator se indreapta spre tine ? Sau sa afli ca exista posibilitatea unei calatorii peste mari si tari ? Sau o sugestie ca exista sansa pentru o neasteptata imbunatatire a situatiei tale financiare ? Ei bine, afla ca nimic din toate acestea nu sunt imposibile, plus multe alte scenarii pozitive de viata pe care nu le poti gandi acum. Potenta eclipsa partiala de Luna plina aduce lucruri bune pentru tine. exista o sansa reala sa fii in stare sa vezi printr-un val de mister si brusc sa gasesti claritate acolo unde, de luni de zile, a existat confuzie in viata ta. Iar aceasta schimbare subita de perspectiva iti va aduce un bonus in viata ta mult mai mare decat iti poti imagina.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Desi se spune ca barele de otel nu sunt cele care fac o inchisoare, de fapt o fac si chiar una foarte eficienta. Desigur, noi ne putem baga singuri in inchisoare din punct de vedere emotional sau mental, fara sa mai fie nevoie si de o structura fizica care sa ne ingradeasca libertatea. Atunci cand decizi ca optiunile iti sunt limitate, fix asta devin : limitate, indiferent cat de liber si plin de posibilitati esti de fapt. Gandurile pesimiste te pot impedica sa vezi oportunitatile optimiste aflate chiar sub nasul tau. In aceasta saptamana, energia acestei puternice eclipse partiale de Luna plina iti va permite sa treci dincolo de barele de otel ale inchisorii tale reale sau imaginare ca sa fii liber sa faci o alegere pozitiva.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Desi un sentiment de anticipare nervoasa te face sa te simti ca si cum te afli pe marginea haului, gata, nu mai ai disponibilitatea sa astepti. Esti pregatit sa sari si asta vei face, vei sari. Esti in acea fereastra de timp in care timpul pare nelimitat si tu esti plin de curiozitate sa vezi ce se va intampla dupa ce vei sari in hau si vei ajunge adanc in apa de sub tine. In asemenea momente intense, timpul are tendinta sa se incetineasca. Secundele trec ca minutele iar minutele par a fi ore. Lucrurile poate ca nu se vor intampla asa de repede precum ti-ar placea, dar eclipsa partiala de Luna plina iti va releva progresul impresionant pe care il vei face si vei fi ajutat foarte mult de aceasta energie

