Eric S. Yuan, CEO-ul Zoom a avut o primă reacție la valul de critici privind problemele de securitate pe care le are aplicația utilizată pentru videoconferințe, inclusiv de către elevii și profesorii din România pentru desfășurare aonline a cursurilor, în contextul pandemiei de COVID-19.

Eric S. Yuan recunoaște că aplicația are probleme și că se vor face eforturi pentru remedierea acestei probleme.

„Ne-am mișcat prea repede și am făcut unele greșeli. Am învățat lecțiile noastre și am făcut un pas înapoi pentru a ne concentra pe confidențialitate și securitate”, a spus Yuan într-un interviu cu Brian Stelter de la CNN.

În contextul în care, în trecut, Zoom s-a confruntat cu probleme de securitate, procurorul general al orașului New York, Letitia James, i-a contactat pe reprezenanții firmei care deține aplicația pentru a-și exprima preocupările legate de capacitatea Zoom de a gestiona creșterea bruscă a numărului de utilizatori, informează BBC.

Milioane de oameni din întreaga lume folosesc aplicația în cauză, atât pentru a-și desfășura activitățile profesionale, cât și pentru a face cursuri online sau pur și simplu pentru a păstra legătura cu prietenii, menținând, în același timp, distanțarea socială.

De altfel, aplicația este folosită cu succes și de multe școli din România, pentru desfășurarea cursurilor în perioada în care unitățile de învățământ sunt închise.

Zoom este utilizată inclusiv de unele instituții guvernamentale din lume. Premierul britanic Boris Johnson a publicat recent, pe contul său de Twitter, o imagine în care prezida o ședință a cabinetului său, organizată cu ajutorul Zoom.

Cum se apără compania

În replică, reprezentanții companiei au declarat pentru BBC că Zoom ”tratează cu seriozitate securitatea, confidențialitatea și încrederea utilizatorilor săi”.

”În timpul pandemiei de COVID-19, lucrăm în permanență pentru a ne asigura că spitalele, universitățile, școlile și alte afaceri din întreaga lume pot rămâne conectate și funcționale. Apreciem preocuparea procurorului general din New York cu privire la aceste probleme și suntem deschiși să-i furnizăm informațiile solicitate”, au mai transmis cei de la Zoom.

Totodată, compania se apără precizând că, în toată lumea, 2.000 de instituții, de la mari companii de servicii financiare, la agenții guvernamentale, furnizori de telecomunicații până la universități și instituții medicale au transmis recenzii de securitate exhaustive ale aplicației.

Îngrijorările autorităților americane vin în contextul în care, în trecut, Zoom s-a confruntat cu probleme de securitate. Au existat cazuri în care vulnerabilitățile de acest fel au permis ca un atacator să elimine participanți din întâlniri, să schimbe mesajele utilizatorilor sau chiar să inițieze apeluri, fără ca aceștia să știe.

Zoom, una dintre cele mai populare aplicații în contextul pandemiei COVID-19

Aplicațiile de videoconferință se dovedesc o soluție salvatoare pentru companiile din toată lumea în timpul pandemiei de COVID -19, în condițiile în care, pentru a menține distanțarea socială, angajații lucrează de acasă. Este și cazul aplicației Zoom, care a devenit extrem de populară în ultima perioadă, dar care a intrat și în atenția autorităților americane, îngrijorate de problema păstrării confidențialității datelor personale, de vreme ce numărul utlizatorilor a crescut masiv.