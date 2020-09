19 ani de la atacul terorist din 11 septembrie. Cum a schimbat pandemia ceremoniile de comemorare

Americanii comemorează 11 septembrie cu omagii care au fost modificate prin măsuri de protecție împotriva răspândirii pandemiei de coronavirus.

Cum a schimbat pandemia ceremoniile de comemorare ale atacului terorist din 11 septembrie

În New York, o dispută cu privire la măsurile de precauție împotriva siguranței coronavirusului duce la amintiri în grupuri divizate vineri, unul la piața memorială din 11 septembrie de la World Trade Center și altul la un colț din apropiere, scrie nbcnewyork.com. Respectarea Pentagonului va fi atât de restricționată încât nici măcar familiile victimelor nu pot participa, deși grupuri mici pot vizita memorialul mai târziu în această zi.

Trump și Biden merg, în momente diferite, către Memorialul Național Zbor 93 lângă Shanksville, Pennsylvania.

Trump vorbește la ceremonia de dimineață, a spus Casa Albă. Biden intenționează să aducă omagii acolo după-amiază, după ce a participat la respectarea memorialului din 11 septembrie din New York.

Conform programului, va avea loc un zbor pe râul Hudson lângă podul Verazzano la ora 15:30. Zborul planificat al unui avion F-18, care zoară la înălțime mică la aniversarea zilei de 11 septembrie, a primit critici imediate din partea reprezentantului Max Rose din Staten Island, care a cerut anularea evenimentului.

Mai multe persoane de pe rețelele de socializare au numit această mișcare „ton surd” și au spus că avioanele cu zbor redus stârnesc frica în oraș. Un purtător de cuvânt al primarului Bill de Blasio spune că primarul nu știa de zbor și „sincer, este inadecvat”.

"Aceasta este o aniversare care aduce atât de multe sentimente și, desigur, este multă durere. Sper că toată lumea își amintește eroismul nu numai al primilor respondenți, ci și al cetățenilor noștri", a declarat joi primarul orașului New York, Bill de Blasio.

„Este, de asemenea, un alt moment de spus, te gândești înapoi - gândește-te la acea generație de newyorkezi, te gândești la acei eroi, te gândești la compasiunea cotidianelor newyorkeze în acel moment de criză. Oamenii din toată țara și peste tot în această lume privea și erau înspăimântați de New York City. Era un sentiment incredibil pentru New York City. Era respect. Și oamenii se întristau cu noi, dar admirau și New York City în acel moment de criză. Și acum ne aflăm într-o nouă și diferită criză ", a continuat el.

Cu toate acestea, familiile care au suferit în 11 septembrie spun că este important ca națiunea să facă o pauză și să-și amintească atacurile aviatice deturnate care au ucis aproape 3.000 de oameni la centrul comercial, la Pentagon și lângă Shanksville pe 11 septembrie 2001, modelând politica americană, percepțiile despre siguranța și viața de zi cu zi în locuri de la aeroporturi până la clădiri de birouri.

„Știu că inima Americii bate pe 11 septembrie și, desigur, se gândește la acea zi tragică. Nu cred că oamenii uită ”, spune Anthoula Katsimatides, care și-a pierdut fratele, John și este acum în consiliul de administrație al Memorialului și Muzeului Național din 11 septembrie.

La nivel național, unele comunități au anulat comemorările din 11 septembrie din cauza pandemiei, în timp ce altele merg mai departe, în unele cazuri cu modificări.

Memorialul de la New York schimbă una dintre tradițiile centrale ale ceremoniei sale: rudele să citească numele morților, adăugând deseori tribute înverșunate.

Mii de membri ai familiei sunt încă invitați. Dar vor auzi o înregistrare a numelor de la vorbitori răspândiți în jurul vastei piețe, un plan pe care liderii memorialului l-au considerat că ar evita contactul strâns într-o etapă, dar care ar permite familiilor să-și amintească de cei dragi în locul în care au murit.

Însă rudele unor victime au simțit că schimbarea a răpit respectarea impactului său emoțional.

De-a lungul anilor, aniversarea a devenit, de asemenea, o zi pentru voluntariat. Din cauza pandemiei, organizația Ziua Națională a Serviciului și a Comemorării din 11 septembrie încurajează oamenii în acest an să facă donații sau să ia alte acțiuni care pot fi realizate acasă.