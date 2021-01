23 de bătrâni din Norvegia au decedat după ce s-au vaccinat anti-COVID. Autorităție anchetează decesele și posibila legătură cu serul (VIDEO)

O știre din Norvegia pune pe jar comunitatea medicală din intreaga lume. Autoritățile din țara scandinavă au anunțat ca au deschis o anchetă, dupa ce 23 de persoane în varstă, care s-au vaccinat cu serul Pfizer, și-au pierdut viața. Agenția norvegiană a medicamentului ia în calcul posibilitatea ca pacientii sa-si fi pierdut viata din cauza reactiilor adverse.

Cei 23 de pacienți morți fuseseră imunizați cu vaccinul produs de Pfizer-BioNTech. Potrivit jurnaliștilor de la The Guardian, autoritățile norvegiene iau în calcul posibilitatea că bătrânii să fi murit din cauza posibilelor reacții adverse.

„Ar putea fi o coincidență, dar nu suntem siguri. Nu există o conexiune certă între decese și vaccin", a sustinut Steinar Madsen, directorul medical al Agenției norvegiene a medicamentului. Doctorii din Norvegia au fost rugați să facă evaluări mai minuțioase a pacienților în vârstă și firavi care așteaptă să fie vaccinați, au relatat jurnalistii de la British Medical Journal. Toți cei decedați erau pacienți bătrâni, de peste 80 sau 90 de ani, din aziluri.

Norvegia a raportat până acum aproape 60 de mii de infectari cu coronavirus și peste 500 de decese provocate de virus.

