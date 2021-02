5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Andy Jassy, noul CEO Amazon

Jeff Bezos renunță la funcția de șef Amazon la sfârșitul acestui an și predă frâiele unui director al companiei pe care puțini oameni îl vor recunoaște. Cu toate acestea, Andy Jassy, ​​în vârstă de 53 de ani, este considerat un confident apropiat al lui Bezos și a contribuit la succesul firmei din ultimii ani.

Iată cinci lucruri despre noul CEO Amazon pe care s-ar putea să nu le știți:

Andy Jassy, ​​care a crescut în Scarsdale, statul New York, s-a alăturat Amazonului în 1997, la trei ani de la înființare.

„Am susținut ultimul examen final la Harvard Business School, prima vineri din mai 1997 și am început Amazonul lunea viitoare”, a spus Jassy într-un podcast HBS în septembrie.

"Nu, nu știam care va fi meseria mea sau care va fi titlul meu. Era foarte important pentru oamenii din Amazon să vin luni în acea zi".

După ce a lucrat ca asistent tehnic al lui Bezos, a înființat în 2006 divizia de cloud computing a companiei, Amazon Web Services (AWS), care a avut un mare succes sub conducerea sa.

Jassy a fost considerat un potențial succesor al lui Jeff Bezos de ceva timp, dar a fost declarat moștenitor de Washington Post în septembrie, când Jeff Wilke, șeful afacerii de consum Amazon, a anunțat că se va retrage.

Spre deosebire de Bezos, Jassy se pronunță ocazional asupra problemelor sociale. În septembrie, el a scris pe Twitter despre necesitatea răspunderii poliției după ce Breonna Taylor, o femeie de culoare, a fost împușcată fatal în casa ei de polițiști în timpul unui raid greșit.

"Dacă nu răspundeți de poliție pentru uciderea oamenilor de culoare, nu vom avea niciodată dreptate și schimbare", a spus el.

