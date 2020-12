5G Germania, Horst Seehofer: ”Provocărilor tehnice trebuie să li se facă față în primul rând de o manieră tehnică”

Ministrul federal pentru afaceri interne, Horst Seehofer a declarat că în disputa privind rolul grupului tehnologic chinez Huawei în rețeaua 5G, el se bazează în primul rând pe controlul componentelor critice. El consideră că excluderea generală a furnizorilor individuali este doar „a doua cea mai bună soluție”.

În cadrul unui interviu acordat Handelsblatt , Seehofer a punctat că proiectul legii securității IT 2.0 prevede o consolidare cuprinzătoare a securității IT în Germania pentru autorități și companii. Totuși, aceasta înseamnă și necesitatea unei analize atente asupra întrebării ”în ce măsură cerințele pentru securitatea IT justifică intervențiile în activitatea economică”?, ministrul subliniind că actuala formulă a proiectului legii securității IT 2.0 reprezintă un rezultat bun, echilibrat.

În opinia lui Seehofer, în anul 2020, provocărilor tehnice trebuie să li se facă față în primul rând de o manieră tehnică, în ultima formă a proiectului legii fiind definite cerințe sporite de siguranță pentru toți producătorii, indiferent de țara de origine, ceea ce va îmbunătăți semnificativ securitatea IT în general.

Fiind întrebat de încrederea Germanei în furnizorii de telecomunicații chinezi, precum Huawei, el a declarat că încrederea depinde în primul rând, nu de țara de origine, ci de tehnologia utilizată. Seehofer a declarat că a fost introdusă acum o prevedere legală care va permite autorităților să verifice încrederea într-un mod adecvat.

În ceea ce privește posibilele costuri ce ar putea fi generate pentru operatori de o eventuală limitare a utilizării echipamentelor producătorilor chinezi, Seehofer a declarat că operatorii de rețea sunt responsabili pentru asigurarea securității adecvată a rețelelor lor și nu se pune problema unor costuri suplimentare, componentele de la producătorii chinezi putând fi utilizate, în principiu,”dacă îndeplinesc cerințele de securitate și încredere cibernetică”.

Conform unui articol recent al Reuters , în cea mai recentă formă a proiectului legii securității IT, Germania ar trebui să ajungă la un consens în cadrul guvernului pentru a stabili că un furnizor de telecomunicații reprezintă o amenințare la adresa securității naționale pentru a-i exclude echipamentele din rețelele naționale 5G.

Această formulă este văzută ca reprezentând o evoluție favorabilă pentru producătorii telecom chinezi, luarea oricărei măsuri de excludere a unei companii urmând să fie extrem de dificilă, doar în condițiile existenței unor dovezi clare, cât și a unei încrederi politice ridicate că echipamentele sale prezintă riscuri de securitate. Proiectul de lege ar urma să fie dezbătut de Guvernul federal german în această lună.