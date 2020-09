7 milioane de cazuri de COVID-19 și peste 204.000 de decese în SUA. Scenariu negru pentru finalul anului

Statele Unite ale Americii a trecut pragul de 7 milioane de cazuri de COVID-19. Cifrele au fost comunicate de celebra Universitate Johns Hopkins.

Peste 7 milioane de cazuri și peste 204.000 de decese cu COVID-19 au fost înregistrate până în prezent. SUA rămâne unul dintre statele cu cele mai multe infectări raportate la numărul de locuitori.

New York, fruntaș din punct de vedere al numărului de decese

Cele mai multe decese au fost înregistrate în New York, 23.000, 16.000 în New Jersey, 15.000 în Texas, 15.000 în California și 14.000 în Florida. Cele mai multe infectări au fost înregistrate în Texas, urmat de Florida și New York.

Până la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, cifra deceselor în SUA va ajunge la 240.000, iar până la finalul aului, la 370.000, atenționează Institutul pentru Măsurători și Evaluare în Sănătate al Universității Washington.

La nivel mondial s-au înregistrat 32,9 milioane de infectări cu COVID-19. 22,8 milioane de oameni s-au recuperat iar 995.000 au decedat.