A cincea zi de proteste în Belarus / Peste 1.000 de manifestanți au fost eliberați. Oamenii au fost torturați în detenție (VIDEO)

Zeci de mii de oameni au ieșit, joi seară, pe străzile din Belarus să manifesteze împotriva represiunii violente a protestelor declanșate după ce autoritățile au anunțat că Alexandr Lukanșenko, președinte din 1994, a mai câștigat un mandat cu peste 80% din voturi. Datele Comisiei Electorale Centrale au arătat că rivala sa, Svetlana Tikhanovskaya, nu a obținut nici 10%. Sondajele independente, în schimb, au dat-o învingătoare pe aceasta și chiar la o distanță mare. Mai mulți președinți de secții de votare au anunțat că au fost forțați să semneze că Lukașenko a obținut majoritatea voturilor în secțiile lor, fapt pe care au refuzat să-l facă. În protestele ce au avut loc în fiecare zi de duminică până acum au fost arestate peste 6.700 de persoane. Joi, însă, autoritățile au eliberat peste 1.000. La manifestația de joi seară, prezenţa poliţiei a fost mai mică decât în serile precedente.

Zeci de mii de bieloruși au ieșit pe străzi, joi seară, pentru a denunța reprimarea violentă a protestelor ce avuseseră loc până atunci. De data aceasta, prezența poliției a fost considerabil redusă.

Cu bărbații în detenție, joi, mai ales femeile au fost cele care au inundat străzile, îmbrăcate în alb și cu flori în mâini.

„Avem nevoie de un nou preşedinte!”, „Bieloruși, sunteţi grozavi!” se putea citi pe pancartele lor. S-au auzit sunete de claxoane și cântece. Mulți au făcut semnul victoriei (V) cu degetele.

De duminică tot au loc proteste în care oamenii contestă cifrele oficiale ce l-au dat câștigător al prezidențialelor pe Alexandr Lukașenko. Peste 6.700 de oameni au fost arestați.

„Autoritățile nu par interesate decât să disperseze manifestanți și și să aresteze cât mai mulți posibil”, au susținut cinci experți ai Națiunilor Unite.

