O măsură controversată a fost luată împotriva unei scriitoare din Noua Zeelandă. Cartea acesteia a fost retrasă din librării, după ce autoarea a îndrăznit să critice tatuajul tradițional al ministrului de Externe.

Scriitoarea Olivia Pierson din Noua Zeelandă a postat un mesaj pe rețelele de socializare care a stârnit furie în rândul cititorilor din această țară. Olivia Pierson a scris pe Twitter că tatuajul facial al ministrului de Externe, Nanaia Mahuta, este "urât şi necivilizat".

"Pe bune? Aceasta este faţa ministrului de Externe al Noii Zeelande? Tatuajele pe faţă nu sunt o prezentare civilizată pentru un diplomat în secolul 21", a fost mesajul scriitoarei.

În urma acestei postări, au apărut nenumărate solicitări ca lucrarea Oliviei Pierson să fie retrasă. Utilzatorii reţelei de socializare au criticat dur comentariile acesteia, considerându-le rasiste.

Nu a trecut mult și retailerul Mighty Ape a anunţat că a retras cartea de pe rafturi şi că nu va mai fi disponibilă.

Nanaia Mahuta este prima femeie ministru din Noua Zeelandă care are un tatuaj maori facial. Ea a fost desemnată ministru după recenta remaniere.

Reprezentanţii populaţiei indigene maori din Noua Zeelandă au tatuaje tradiţionale cunoscute sub numele de moko, un semn prin care îşi afirmă identitatea. Bărbaţii îşi acoperă întreaga faţă, în timp ce femeile au tatuaje pe bărbie.

