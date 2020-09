A murit Bruce Williamson, fostul solist al formației The Temptations. Artistul fusese infectat cu Covid-19

Bruce Williamson, care a fost pentru mult timp unul dintre vocaliştii principali ai trupei americane de muzică soul The Temptations, a murit în urma infectării cu noul coronavirus, la vârsta de 49 de ani, transmite USA Today.

Bruce Williamson, fostul solist al formației The Temptations, a murit din cauza infectării cu Covid-19





Cântărețul R&B s-a stins din viață duminică seară, la Mountain View Hospital din Las Vegas, au declarat luni impresarii săi.

Williamson a murit duminică seara la spitalul Mountain View din Las Vegas, confirmă managerul său de afaceri, Anta Ealy. El a fost diagnosticat cu COVID-19 la sfârșitul lunii august, spune Ealy, la câteva săptămâni după eliminarea vezicii biliare.

Fiul cântăreţului şi-a exprimat regretul într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare Facebook.

”Nu există cuvinte în lumea asta care să exprime felul în care mă simt acum”, a scris Bruce Alan Williamson Jr. pe pagina sa de Facebook.

”Te iubesc, tati, mulţumesc că ai fost grozav, mulţumesc pentru că ai fost iubitor, mulţumesc pentru că Ai Fost Cine Eşti... Ne vom întâlni din nou”, a mai spus fiul celebrului cântăreț.



”Regretăm moartea unuia dintre fraţii noştri”, a declarat Otis Williams, unul dintre componenţii originali ai trupei, pentru USA Today.ANUNȚ OFICIAL! SURPRIZĂ la ANTEMA 3! Mircea Badea a anunţat că PLEACĂ

”Odată ce faci parte din Temptation, rămâi mereu membru Temptation”, a adăugat el.

Ulterior, fiul lui Williamson a postat un videoclip live cu titlul ”Hurt nu este cuvântul pentru el”, în care cânta cântece de evanghelie și rememora despre tatăl său.

„Tatăl meu era un tip grozav”, a spus el.

Williamson a început să cânte în biserică

Originar din California, Williamson şi-a început activitatea muzicală în corul bisericii. El a făcut parte din trupa The Temptations în perioada 2006-2015. Printre hiturile formaţiei se numără ''My Girl'', ''I Can't Get Next to You'' şi ''Papa Was A Rollin' Stone'', lansate la casa de discuri Motown Records, în anii '1960 şi '1970.

”Williamson a fost cu The Temptations timp de 10 ani și a plecat în 2015”, spune managerul său. El l-a înlocuit pe G.C. Cameron în grupul de lungă durată Motown, renumit pentru hiturile iubite din anii 1960, precum „My Girl” și „Ain’t Too Proud to Beg”.

„A fost un tip grozav”, spune Ealy, „și un talent uimitor”, care a susținut spectacole pste tot în Las Vegas.

Cântărețul și-a amintit că a trebuit să-l convingă pe Williams să-l ducă în The Temptations.

„A crezut că sunt prea mare și prea tânăr”, a declarat Williamson pentru Las Vegas Black Image Magazine, în urmă cu ceva timp.

Williamson, care s-a născut și a crescut în Los Angeles, a început să cânte în biserică de la o vârstă fragedă. În adolescență, s-a mutat împreună cu familia la Las Vegas, unde a cântat în spectacolul EFX la MGM Grand Hotel & Casino înainte de a deveni cântăreț principal în Motown Café Moments.

Cu The Temptations, a cântat pe Broadway și la Casa Albă într-un spectacol din luna afro-americană din 2008 în sala East, la care a participat inclusiv președintele George W. Bush.

În anul 1989, formaţia ”The Temptation”a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.