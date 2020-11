A murit Eddie Hassell. Actorul a fost împușcat în timpul unui jaf

Tragedie în lumea cinematografică. Actorul Eddie Hassell s-a stins din viață la vârsta de 30 de ani, după ce a fost împușcat în timpul unui conflict din Texas, informează USA Today.

Eddie Hassel a fost împușcat în urma unui conflict

Conform primelor informaţii ale presei americane, se pare că Eddie Hassell a murit duminică dimineață după ce a fost prins de poliţie într-un autoturism furat.

În prezent, incidentul este investigat, a raportat site-ul revistei Variety. Ofițerii de poliție au confirmat că o mașină a fost furată și recuperată ulterior.

Pe de altă parte, cotidianul The New York Times a anunţat că actorul a fost împuşcat în faţa apartamentului în care locuieşte iubita lui, aflat în Grand Prairie, o suburbie a oraşului Dallas, în jurul orei locale 01:00.

La rândul său, agentul de presă al actorului a dezvăluit pentru acelaşi cotidian că Eddie Hassell a fost împuşcat în abdomen şi transportat la un spital din apropiere, unde a decedat. Circumstanţele care au condus la acea împuşcătură nu au fost deocamdată clarificate.

Eddie Hassell, un actor apreciat de critici

Hassell a interpretat-o ​​pe Clay în „ The Kids are All Right”, în care au jucat Julianne Moore și Mark Ruffalo și Phil în seria SF „Surface”, alături de Lake Bell și Leighton Meester.

Actorul a fost devenit mai cunoscut odată cu rolul lui Phil Nance în seria de succes Surface din 2005 – 2006. Câțiva ani mai târziu, acesta a jucat rolul lui Eddie Suarez în ABC Devious Minds între 2013 – 2016. Pe lângă aceste proiecte, faimosul actor Eddie a fost un patinator pasionat, dar şi un surfer care realiza numeroase videoclipuri despre acest hobby.

De asemenea, el a avut o legătură strânsă şi cu scrisul.

Cunoscutul actor și-a publicat cartea de debut, „Cineva ar trebui să vă spună: revelații uimitoare și adevăruri uimitoare pentru a vă ajuta să înțelegeți și să vă îmbunătățiți viața”, în 2009. Ultima prezenţă a lui Eddie pe rețelele de socializare a fost la 9 octombrie 2020, când le-a transmis fanilor săi imagini de la un castel medieval pe care îl vizitase într-o vacanţă.