A murit James Redford, realizator de documentare şi fiul actorului Robert Redford

James Redford, realizatorul de documentare şi fiul actorului Robert Redford, s-a stins din viaţă pe 16 octombrie, la vârsta de 58 ani, după ce a pierdut lupta crâncenă cu cancerul, potrivit Variety.

Decesul lui James Redford a fost anunţat chiar de către soţia sa pe contul de Twitter:

”A trăit o viață frumoasă, de impact și a fost iubit de mulți. Îi va fi profund simțită lipsa. Ca soție a sa, la 32 de ani, sunt foarte recunoscătoare pentru cei doi copii extraordinari pe care i-am crescut împreună. Nu știu ce am fi făcut fără ei în ultimii doi ani”, a scris soţia lui.

Acesta s-a luptat timp de aproape 30 de ani cu cancerul, suferind şi două transplanturi de ficat în anul 1993.

James Redford a regizat și a produs documentare care au vizat subiecte importante, precum mediul şi educaţia: “The Big Picture: Rethinking Dyslexia” a fost inspirat de eforturile făcute de fiul său Dylan în școală, iar “Happening: A Clean Energy Revolution” din 2017 a explorat beneficiile energiei curate.

A scris și scenariul pentru “Cowboy Up” din 2001 cu Kiefer Sutherland și Daryl Hannah în rolurile principale și a regizat “Spin” pentru Showtime în 2003, cu Stanley Tucci și Dana Delaney.

În anul 2005, a fondat împreună cu tatăl lui The Redford Center, o organizaţie non-profit care produce filme şi oferă granturi pentru realizatorii de mediu. În prezent, lucra la „The Amy Tan Documentary”.



Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04