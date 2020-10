A murit Johnny Nash, interpretul cântecului “I Can See Clearly Now”

Cântărețul american reggae și pop, Johnny Nash, cunoscut pentru piesa "I Can See Clearly Now", lansată la începutul anilor 1970, a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit BBC.

Starea de sănătate a lui Nash s-a deteriorat treptat în ultimii ani, stingându-se din viaţă marţi, 6 octombrie.

Decesul cântăreţului a fost anunţat chiar de către fiul acestuia, John Nash III:

“A fost un tată şi un familist minunat. A iubit oamenii şi lumea întreagă. Întreaga comunitate îi va simţi lipsa. Familia era totul pentru el”, a declarat fiul artistului pentru TMZ.

“I Can See Clearly Now”, cântecul care l-a făcut celebru pe Johnny Nash, lansat în 1972, a petrecut patru săptămâni pe prima poziţie în topul single-urilor din Statele Unite - Billboard Hot 100 şi a avut mare succes în multe alte ţări, inclusiv în Canada, Marea Britanie şi Africa de Sud. Ultimul său album de studio, intitulat “Here Again”, a fost lansat în anul 1986.

