Like Hang Mioku, un fotomodel sud-correan, nu era mulţumită de aspectul ei fizic, deşi apropiaţii îi spuneau că arată bine şi că are un look atrăgător. De altfel, fata câştiga bine în domeniul modei.

A strâns bani pentru operaţii estetice

Asiatica de 28 de ani a vrut să facă performanţă în modelling. S-a mutat în Japonia, a muncit din greu în acest domeniu, iar cu banii pe care i-a strâns şi-a făcut mai multe operaţii estetice. Ajunsese dependentă de astfel de intervenţii chirurgicale. Din acest motiv, medicii au refuzat s-o mai opereze, din cauză că femeia îşi punea sănătatea în pericol.

Şi-a injectat ulei de gătit în faţă

Like Hang Mioku a făcut, apoi, greşeala vieţii. N-a renunţat la intervenţiile asupra chipului ei nici într-una astfel de context şi a luat problema în propriile mâini. A rămas fără silicon, aşa că decis să-şi injecteze ulei de gătit în faţă, cu scopul, credea ea, de a îmbunătăţi elasticitatea epidermei. Rezultatul? Unul dezastruos. Sud-coreeanca devenise un monstru, se desfigurase, cu o faţă pe care cu greu o putea privi.A vrut să fie mai frumoasă şi şi-a injectat ulei de gătit în faţă. Cum a arătat după? Ca un monstru

Cum a scos uleiul vegetal din faţă?

A apelat din nou la intervenţiile medicilor, care au reuşit să scoată cea mai mare parte din uleiul injectat. Din nefericire, urme adânci au rămas pe faţa tinerei care suferă, şi astăzi, din cauza aceasta. Fata a trebuit să spună adio carierei în modelling, iar acum lucrează ca vânzătoare la un supermarket.