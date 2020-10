Accident aviatic în Franța. Două aeronave s-au ciocnit în zbor, omorând cinci persoane

Două aeronave de mici dimensiuni s-au ciocnit în zbor, sâmbătă seară, în zona central-vestică a Franței. Cinci persoane au decedat în urma accidentului aviatic. Coliziunea a avut loc în orașul Loches, Indre-et-Loire, între un avion ultraușor cu două locuri care transporta două persoane și un avion turistic cu trei pasageri la bord.

Zeci de pompieri și polițiști au intervenit la fața locului, pentru a securiza zona, însă identitățile victimele rămân necunoscute până la această oră. Nu se știe deocamdată nici cauza care a dus la accident.

Five killed in mid-air collision as two tourist planes crash in France.

A ULM (ultralight two-person plane) crashed into a tourist plane in Loches, Indre-et-Loire at around 4.45pm local time.#aircrash #aircrashinvestigation #aircraft #aviation #avgeek #accident #microlight pic.twitter.com/mZRECUHDix