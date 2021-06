Accident aviatic în Siberia. Cel puțin 4 oameni au murit și alți 4 au fost grav răniți

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă dimineață, în regiunea rusă Kemerovo din sud-vestul Siberiei. Cel puțin 4 pasageri au murit, iar alți 4 au fost grav răniți, potrivit serviciilor de urgență, citate de presa internațională.

Agenția de presă TASS raportează că 7 persoane și-au pierdut viața, iar 17 au fost rănite, în accidentul aviatic petrecut în apropierea aerodromului Tanay, care operează servicii de parașutism.

At Least 7 Parachutists Killed in Plane Crash in Siberia: Media https://t.co/kPHWGzMOS6