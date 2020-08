Accident FEROVIAR grav în Scoţia: Un tren a deraiat în apropiere de reşedinţa de vară a Reginei! (VIDEO)

Un tren a deraiat miercuri dimineaţă în nord-estul Scoţiei, inurma ploilor abundente si alunecarilor de teren. Poliţia de transport britanică, dar si premierul scoţian Nicola Sturgeon au anuntat ca este vorba de un incident "extrem de grav", anunta CNN. Momentan bilanţul victimelor nu este cunoscut, dar este de mentionat ca incidentul a avut loc in regiunea Aberdeenshire unde regina Elisabeta a II-a se afla in vacanta.

Fum se degajă de la locul accidentului care a avut loc într-o regiune deluroasă, unde au ajuns mai multe maşini de intervenţie şi un elicopter.

"În prezent ne ocupăm de un incident pe linia Stonehaven în Aberdeenshire, unde a deraiat trenul", a scris pe Twitter Poliţia britanică de transport. "Ofiţerii au fost chemaţi la faţa locului la ora 9.43 (8.43 GMT) împreună cu ambulanţieri şi pompieri", a adăugat Poliţia, fără mai multe precizări despre eventuale victime.

"Este un incident extrem de grav", a declarat premierul scoţian Nicola Sturgeon pe Twitter, fără a oferi informaţii privind eventuale victime. "Este prea devreme să confirmăm natura exactă şi gravitatea incidentului şi mai multe detalii vor fi disponibile odată cunoscute", a precizat pe Twitter Rail Scotland, care administrează reţeaua feroviară scoţiană.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI