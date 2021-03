Accident rutier cu cel puțin 15 morți în apropiere de granița California-Mexic. Mai mulți pasageri au ajuns la spital cu răni grave

Carnagiu pe șoșea, în California, marți. Un vehicul supraîncărcat cu pasageri s-a ciocnit cu o semiremorcă plină cu pietriș. Accidentul rutier care s-a petrecut în apropiere de granița cu Mexic, a dus la moartea a cel puţin 15 persoane și la rănirea gravă a altor câteva, care au necesitat spitalizare.



''Credem că erau 27 de pasageri în vehiculul SUV care a lovit o semiremorcă plină de pietriş'', a declarat Judy Cruz, responsabil pentru servicii de urgenţă la centrul medical El Centro, lângă graniţa mexicană.



Potrivit acesteia, cel puţin 14 pasageri au murit la locul accidentului, inclusiv șoferul SUV-ului, iar un altul după ce au fost transportat la spitalul, unde alte şase persoane au fost internate în camera de urgenţă, potrivit latimes.com.

Breaking News: At least 15 people were killed in an accident involving an SUV and a tractor-trailer in Southern California, the authorities said. https://t.co/NegXdoLwSP

Mai multe persoane au fost aruncate din SUV, iar altele au reușit să sară din vehicul, precizează presa străină. Cel puţin alte cinci victime au fost transferate cu elicopterul spre alte spitale din regiune, a precizat Judy Cruz în cursul unei conferinţe de presă pe internet.



Potrivit unui membru al poliţiei autostrăzii din California, Jack Sanchez, intervievat de USA Today, SUV-ul implicat în accident este un Ford Expedition, un model care, potrivit site-ului web al producătorului, poate transporta maximum opt pasageri.

Cauza accidentului nu a fost dezvăluită, însă de zeci de ani, au existat îngrijorări cu privire la numărul mare de morți în accidente petrecute de-a lungul frontierei California-Mexic. Multe dintre acestea implică imigranți care încearcă să treacă în SUA, cu un număr semnificativ de accidente care au avut loc în timpul urmăririlor de către autoritățile americane. În acest caz nu a fost vorba despre o urmărire a forțelor de ordine.

