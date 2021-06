Accident teribil, cu zeci de morți. Două trenuri s-au ciocnit frontal, în Pakistan (VIDEO)

Un accident tragic, desprins parcă din filme, a avut loc în urmă cu câteva ore, în Pakistan. Două trenuri s-au ciocnit frontal, eveniment în urma căruia au murit cel puțin 25 de oameni, iar alți 50 sunt răniți, mulți în stare critică.

Accidentul feroviar în care au fost implicate cele două trenuri expres, s-a produs luni dimineață. Opt vagoane au fost distruse, informează BBC. Cel puțin 1.000 de persoane se aflau la bordul celor două garnituri, iar 20 sunt blocate între fiare. Unul dintre trenuri a deraiat, iar polițiștii au deschis deja o anchetă.

Poliția din districtul Ghotki din provincia Sindh, a declarat că sătenii, salvatorii şi poliţia transportă pasagerii morţi şi răniţi la spitalele din apropiere. Trenul Sir Syed Express s-a ciocnit cu Millat Express între staţiile de cale ferată Reti şi Daharki din Ghotki.

#BREAKING #Pakistan Train #Accident. #Millat Express collides with Sir Sayyed Express (DN). Incident happened near #Daharki (in between Sukkur & Sadiqabad). Many casualties expected. pic.twitter.com/i2CD0sZnr3