Acord la nivelul UE cu privire la certificatul digital care să faciliteze călătoriile în contexul pandemiei de COVID-19

Parlamentul European și statele membre ale blocului comunitar au ajuns la un acord cu privire la certificatul care are ca scop facilitarea călătoriilor pe teritoriul UE în contextul pandemiei de coronavirus, informează Euronews. Denumirea oficială a documentului de călătorie va fi „certificat COVID digital al UE”, o ușoară schimbare față de varianta de „certificat verde digital”, propusă inițial. Ținta este ca documentul să implementat în cursul lunii iunie.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, comisarul european pentru Justiție, Didier Reynders, a vorbit despre un instrument pentru garantarea libertății de mișcare a cetățenilor europeni, asupra căruia s-a convenit ”în timp record”.

„Fum alb: avem un acord asupra propunerii Comisiei pentru un certificat digital Covid. Oferim această nouă unealtă în timp record pentru a garanta libera mişcare pentru toţi cetăţenii”, se arată în mesajul comisarului european.

Acord la nivelul UE cu privire la certificatul digital care să faciliteze călătoriile în contexul pandemie de COVID-19

White smoke: we have a deal on the Commission’s proposal on the EU Digital Covid Certificate.



I welcome today’s provisional agreement reached by @Europarl_EN and @EUCouncil



We delivered on this new tool in record time to safeguard #FreeMovement for all citizens.pic.twitter.com/Fkgyohff2i