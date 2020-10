Administrarea primului vaccin anti-COVID-19 ar putea începe după Crăciun, în Marea Britanie

Marea Britanie ar putea începe administrarea unui vaccin împotriva COVID-19, după Crăciun. Este vorba despre formula dezvoltată de Universitatea Oxford și fabricat de AstraZeneca, care se aflăm acum în faza a treia de testare.

Anunțul a fost făcut de Jonathan Van-Tam, vice-consilierul pe teme medicale al guvernului britanic, care afirmă că testele clinice defăşurate până în prezent indică un potenţial vaccin care poate “stopa infecţiile şi salva vieţile” și că o administrare masivă este posibilă la sfârşitul lunii decembrie.

„Nu suntem la ani lumină distanţă de asta. Nu este o sugestie total nerealistă faptul că am putea lansa un vaccin la scurt timp după Crăciun. Acest lucru ar avea un impact semnificativ asupra internărilor şi deceselor din spitale,” a spus Van-Tam luni, într-o întâlnire parlamentară.

Primii care vor primi serul sunt angajaţii sistemului sanitar și persoanelor în vârstă şi vulnerabile. Farmacişti, dentişti, asistenţi şi paramedici vor putea administra acest vaccin în Marea Britanie.

