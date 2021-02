Adolescent de 15 ani, inculpat în cazul uciderii șoferului român din Londra (VIDEO)

Principalul suspect în cazul uciderii unui şofer român de taxi în Londra a fost arestat şi audiat, informează B1 TV. Este vorba despre un adolescent în vârstă de 15 ani. Momentan, nu se ştie dacă acesta a acționat singur sau dacă a avut şi complici, notează presa britanică.

Un adolescent în vârstă de 15 ani este principalul suspect în cazul uciderii șoferului român de taxi Gabriel Bringye, înjunghiat mortal, miercuri seară, în nordul Londrei, relatează publicația The Sun. Adolescentul este acuzat și de posesie de bunuri furate, într-un dosar separat. Acum, el este în arest preventiv.

Presa britanică a declanșat propria investigație după ce poliția londoneză a anunțat că a reținut o persoană în acest caz, dar fără a oferi alte detalii.

