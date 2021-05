Alegeri în Republica Moldova: Medicul Grigore Tinică deschide lista PUN și este propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru (VIDEO)

Medicul Grigore Tinică deschide lista Partidului Unității Naționale (PUN) din Republica Moldova la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie, alături de Octavian Țîcu, Ana Guțu, Iurie Reniță. În același timp, Grigore Tinică este propunerea PUN pentru funcția de premier al Republicii Moldova.

Într-o declarație de presă susținută vineri, Octavian Țîcu a susținut că din punctul său de vedere, drumul Republicii Moldova ”spre o viață mai bună trece prin România spre Uniunea Europeană”.

„Nu am făcut niciodată politcă, dar de foarte mult timp, dinainte de 89, mă interesează soarta poporului nostru. Moldova se află acum între două lumi, se află între est și vest, într-o zonă gri, care nu are niciun viitor. În opinia mea, trebuie să ne decidem ce facem și unde mergem și, cu această ocazie, am hotărât să ader la Platforma Unionistă pentru că sunt un unionist convins și sunt convins că drumul nostru spre o viață mai bună trece prin România spre Uniunea Europeană.

Vă îndemn să fiți atenți la Platforma Unionistă pentru că ea nu înseamnă numai unirea cu România, înseamnă unirea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, unirea cu Uniunea Europeană, înseamnă o viață mai bună, șomaj mai puțin, venituri mai mari, pensii mai mari, un viitor și tot ce vă doriți dumneavoastră mai mult – să trăiți bine și să-i aveți acasă pe toți cei apropiați. Unirea înseamnă puterea!”, a declarat Octavian Țîcu.

Alegeri în Republica Moldova: Medicul Grigore Tinică deschide lista PUN și este propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru