Alegeri în SUA. Proteste în marile orașe, în timpul numărării voturilor. Zeci de persoane au fost arestate (VIDEO)

Noi proteste îndreptate împotriva lui Donald Trump au avut loc în mai multe orașe din Statele Unite. Mulțimi de oameni au ieșit pe străzile din New York, Philadelphia, Los Angeles sau Detroit pentru a-și arăte nemulțumirea față de afirmațiile președintelui Donald Trump cu privire la o presupusă fraudă electorală. Alții, în schimb, au crezut acuzațiile actualui şef de la Casa Albă și au încercat să opreasca numărătoarea voturilor. În unele orașe, au izbuncit ciocniri violente între forțele de ordine și protestatari.

In New York, oamenii au marsaluit pe Fifth Avenue din Manhattan si au cerut ca fiecare vot sa fie numarat. In cele din urma, protestele au devenit violente dupa ce sute de oameni au inceput sa scandeze lozinci anti-politie. Multi au facut focuri direct pe strazi si au aruncat cu gunoaie. Cel putin 20 de protestari au fost arestaţi.

“Dacă oamenii nu se ridică și nu spun clar că fiecare vot trebuie să conteze, atunci alegerile vor fi furate! Și nu putem permite ca aceste alegeri să fie furate! Sunt prea importante!Suntem aici pentru că Donald Trump a pretins victoria în mod fals. ”, spune un protestatar.

Sub sloganul "Protejati Rezultatele" au avut loc proteste si in Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Washington sau Portland. Acolo, politia a fost nevoita sa intervina dupa ce vitrinele mai multor geamuri au fost sparte. Cel putin opt oameni au fost arestaţi.

Probleme au fost si in Detroit, protestarii au incercat sa blocheze numararea voturilor prin corespondenţă, dupa ce presedintele Donald Trump a vorbit public despre o presupusa frauda electorala si dupa ce Joe Biden a fost anuntat castigator in statul Michigan. Poliţia a incercat să potolească mulţimea, însă, in cele din urma oamenii au intrat in sala in care se numarau voturile.

Potrivit Fox News, în numai cinci state americane încă nu a fost desemnat un câștigător: Penssylvania (20 de electori), Georgia (16 electori), Carolina de Nord (15 electori), Nevada (6 electori) și Alaska (3 electori). Pentru ca un candidat să fie ales președinte al Statelor Unite de către Colegiul Electoral, el are nevoie de o majoritate de minimum 270 de voturi, iar în prezent Joe Biden ar beneficia de 264, iar Donald Trump de 214.

În Pennsylvania, Donald Trump are un avantaj încă surmontabil, de aproximativ 164.000 de voturi. În Carolina de Nord, președintele în funcție conduce cu mai puțin de 80.000. Tot la conducere este și în Georgia, cu un avans de circa 23.000 de voturi. În prezent, candidatul republicanilor este primul și în Alaska, având în jur de 44.000 de voturi peste Joe Biden. Cu toate acestea, chiar și dacă situația s-ar păstra așa, Donald Trump s-ar opri la 268 de electori, adică la două distanță de majoritatea care i-ar asigura un al doilea mandat la Casa Albă. În aceste condiții, pentru o eventuală victorie a sa este imperios necesar să se impună în toate cele cinci state rămase în joc.

De partea cealaltă, Joe Biden are o misiune mult mai simplă în acest moment, când victoria sa pare o simplă formalitate. Un succes în oricare dintre statele rămase în joc i-ar betona candidatului democrat drumul către Casa Albă. Fostul vicepreședinte american conduce în Nevada și nu numai că echipa sa crede că Donald Trump nu mai poate răsturna situația în acest stat, dar este de părere că nici în Pennsylvania bătălia încă nu a fost tranșată decisiv în favoarea președintelui în exercițiu.

Cu toate acestea, lupta pentru Casa Albă s-ar putea muta la tribunal, în condițiile în care Donald Trump și echipa sa de campanie au demarat acțiuni în instanță în trei state americane, Pennsylvania, Georgia și Michigan, pregătind terenul pentru a contesta deznodământul din statele care ar putea decide finalul nebun de cursă electorală. Totodată, echipa președintelui în exercițiu a anunțat că va cerere renumărarea voturilor în Wisconsin, stat care la rândul său a înclinat considerabil balanța în favoarea lui Joe Biden.