Alegeri prezidențiale cu scandal în Republica Moldova. Un grup de bărbați a încercat să blocheze accesul în secția de votare a alegătorilor (VIDEO)

Peste 3,2 milioane de cetățeni din Republica Moldova își aleg astăzi,1 noiembrie 2020, președintele țării. Sondajele arată că președintele actual, filorusul Igor Dodon și fostul premierul de dreapta, Maia Sandu au cele mai mari șanse să ajungă în turul 2. Așadar, țara se află la o răscruce de drumuri, având de ales între un candidat care să întărească legăturile cu Moscova sau unul care să deschidă calea spre Uniunea Europeană.



Scrutinul se desfășoară în conditii speciale, in contextul epidemiei de COVID-19. Purtarea mastii de protectie este obligatorie în secțiile de vot, iar mastile sunt puse la dispozitia alegatorilor de reprezentantii Comisiei Electorale Centrale.

Ziua votului nu este lipsită de incidente. Imediat supă deschiderea urnelor, politia a reținut un bărbat, care făcea parte dintr-un grup de veterani și care a pulverizat gaz lacrimogen la secție din Varnița. Inițial, bărbatul a blocat accesul alegătorilor în secție, spunând că provin dintr-o zonă focar de infecție cu COVID-19.

