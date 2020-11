A apărut prima reacţie a Melaniei Trump după ce Donald Trump a pierdut alegerile prezidenţiale din Statele Unite ale Americii. Prima doamnă a scris pe contul său de Twitter că poporul american merită alegeri corecte, o afimaţie în ton cu opinia soţului său, care consideră că scrutinul a fost fraudat. Mesajul soției lui Trump vine după ce, potrivit unor surse citate de jurnaliștii de la CNN, inițial, aceasta ar fi încercat să-l convingă pe actualul președinte al SUA să-și recunoască înfrângerea.

„Poporul american merită alegeri corecte. Orice vot legal - nu ilegal - trebuie să fie numărat. Trebuie să protejăm democrația prin transparență totală”, a transmis Prima Doamnă a SUA în mesajul său publicat pe Twitter.

Alegeri prezidențiale în SUA: Prima reacție a Melaniei Trump după înfrângerea lui Donald Trump. Ce a transmis Prima Doamnă a Statelor Unite

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.