Preşedintele american Donald Trump şi contracandidatul său democrat, Joe Biden, s-au confruntat în prima dezbatere televizată în cursa pentru Casa Albă, care a avut loc la Cleveland. Discuţiile s-au centrat pe economie, pe o strategie cu privire la criza coronavirusului, dar şi pe problemele rasiale. Dezbaterea a fost marcată de multe momente tensionate între cei doi contracandidaţi, care nu s-au ferit să îşi arunce cuvinte grele. Vineri, 2 octombrie, de la ora 22.00, postul B1 TV va difuza în premieră și în exclusivitate, în România, documentarul ”AMERICA ALEGE: TRUMP VS BIDEN”, o anchetă spectaculoasă și amplă despre alegerile prezidențiale din Statele Unite, din 2020.

Donald Trump şi Joe Biden au avut parte de mai multe schimburi dure de replici, iar moderatorul Chris Wallace a reuşit cu greu să îl stăpânească pe Donald Trump. Actualul lider de la Casa Albă l-a întrerupt în nenumărate rânduri pe contracandidatul său, care l-a numit l-a numit clovn şi ”cel mai rău preşedinte pe care l-a avut America”, în timp ce Trump a afirmat, la un moment dat, că ”nu este nimic inteligent la” adversarul său democrat.

”Să nu foloseşti niciodată cuvântul «inteligent» de faţă cu mine! Nu este nimic inteligent la tine, Joe”, a spus Donald Trump.

”De curiozitate. Primarul Moscovei i-a dat fiului tăi 3,5 milioane de dolari! Ce a făcut să merite suma aia? Ce a făcut să merite 3,5 milioane de dolari?”, l-a întrebat Trump, pe Biden, referindu-se la informația apărută într-un raport al republicanilor din Senatul american care arată că Hunter Biden ar fi primit 3,5 milioane de dolari de la soția fostului primar al Moscovei, în februarie 2014, plată descrisă ca fiind ”pentru activități de consultanță”.

”Nu este adevărat! Nimic din ce ai spus nu este adevărat!”, a susținut Joe Biden.

Întrerupt constant de Trump, Biden l-a făcut clovn pe actualul preşedinte.

”Biden: Au depus jurământ oameni din administraţia lui care spun despre mine că mi-am făcut treaba foarte bine şi cu onoare!

Trump: Aş vrea să ştiu cine a făcut asta!

Biden: O să îţi dau o listă cu numele lor.

Trump: Dă-mi-o să îi pot da afară.

Biden: Oricum i-ai dat afară pentru că făceau treabă bună.

Trump: Unii nu au făcut treabă bună în ceea ce te priveşte pe tine.

Moderator: Aveţi ultimul cuvânt, domnule vicepreşedinte.

Biden: Uneori e greu să vorbeşti peste clovnul ăsta. Pardon, preşedinte”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.

În momentul în care Trump a fost întrebat despre acuzaţiile că şi-a plătit taxe în valoare de numai 750 de dolari în doi ani, actualul președinte american a spus că a plătit milioane de dolari în taxe, pentru ca apoi să afirme că a putut să evite plata taxelor printr-o lege dată de administraţia Obama, în perioada în care Biden era vicepreşedinte.

”Biden: O să elimin scutirile de taxe şi o să investim banii în oamenii care au nevoie de ajutor.

Trump: De ce nu ai făcut asta în ultimii 45 de ani?

Biden: Pentru că nu erai tu preşedinte, să strici totul!

Trump: Ai fost senator...

Biden: Eşti cel mai prost preşedinte din istoria SUA!

Trump: În 47 de luni am făcut mai mult decât ai făcut tu în 45 de ani!”, s-au acuzat cei doi.

Discuții tensionate au existat și pe tema pandemiei de coronavirus. Pe de o parte, democratul Joe Biden l-a acuzat pe Trump că nu are niciun plan pentru gestionarea crizei sanitare. De partea sa, liderul de la Casa Albă a declarat că dacă Biden ar fi fost în locul său SUA ar fi înregistrat mai multe victime în rândul pacienților cu COVID-19 și a susținut că ”acest tip va închide întreaga ţară şi va distruge întreaga ţară”.

Înainte de alegerile prezindențiale din 3 noiembrie, sunt programate, în total, trei dezbateri între Donald Trump și Joe Biden. Următoarea comnfruntare se va desfășura pe 15 octombrie, la Miami, iar ultima pe 22 octombrie, la Nashville.

