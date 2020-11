Alegeri prezidențiale Moldova 2020. Klaus Iohannis, mesaj ferm de susținere pentru Maia Sandu

Duminică, 15 noiembrie, va avea loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Cu acest prilej, Klaus Iohannis a transmis un mesaj ferm de susținere pentru candidatul pro-occidental, Maia Sandu.

„Turul II al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. M-am bucurat să văd, în primul tur, un vot al cetățenilor pentru candidata Maia Sandu, acesta fiind de fapt un vot în favoarea unei evoluții democratice ireversibile a Republicii Moldova, pe care România a susținut-o permanent și o susține fără rezerve. Am subliniat mereu că drumul spre Europa este unul al progresului, cu reforme curajoase", a declarat președintele României.

De asemenea, Klaus Iohannis a subliniat importanța organizării unor alegeri corecte.

„Suntem și ne dorim să rămânem un partener solid pentru societatea civilă din Republica Moldova în ansamblul său. Vom fi extrem de atenți la desfășurarea scrutinului din această duminică pentru a ne asigura că viitorul Republicii Moldova este decis exclusiv de votul liber exprimat al cetățenilor în cadrul unor alegeri democratice, corecte și libere de orice interfențe nedorite", a mai declarat de la Cotroceni Iohannis, în cadrul unei conferințe de presă susținute marți, 10 noiembrie.

