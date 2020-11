Alegeri prezidențiale SUA 2020. Primul lider al UE care l-a felicitat pe Donald Trump, pentru victorie

Lupta este foarte strânsă, la alegerile prezidențiale din SUA. Ambii candidați, Donald Trump și Joe Biden se consideră deja învingători, alături de taberele lor, iar europenii reacționează înainte de anunțarea cifrelor oficiale. Printre primii lideri de pe continent se numără Janez Jansa, premierul Sloveniei.

Jansa este primul șef de guvern din Uniunea Europeană care l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria anunțată la alegerile prezidențiale din SUA, transmite Reuters.

„Este destul de clar că poporul american i-a ales pe Donald Trump și Mike Pence încă 4 ani", a notat oficialul din Slovenia, țară în care s-a născut Melania Trump, soția președintelui american.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF