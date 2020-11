UPDATE, 4 noiembrie, ora 18.45 // Autoritățile electorale din Pennsylvania au anunțat că încă mai au de numărat peste 1 milion de voturi. Acesta este unul dintre statele cruciale pentru câștigarea alegerilor, furnizând 20 de voturi electorale. Până în prezent, Donald Trump conduce din sondaje cu 54% din voturi, în vreme ce contracandidatul său, Joe Biden, are 48,8%.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 18.40 // Proteste la Washington. Sute de oameni s-au adunat în față Casei Albe. Grupul de protestatari a declarat că, în cazul în care autoritățile folosesc violentă, vor urmă ciocniri între forțele de ordine și manifestanți.



Zonă a fost îngrădită, în jurul Casei Albe fiind ridicat un gard care să blocheze accesul. În plus, 250 de soldați ai Gărzii Naționale sunt gata să intervină, în caz de nevoie. Și departamentul de poliție din Los Angeles (NYPD) s-a pregătit, așteptându-se la proteste în perioadă de după alegerile prezidențiale. Mai mult, NYPD anticipează că protestele s-ar putea prelungi chiar până la începutul anului 2021.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 18.12 // Donald Trump a reluat postările critice pe Twitter, după ce în state-cheie precum Wisconsin și Michigan adversarul său, democratul Joe Biden, a trecut pe primul loc. Trump a susținut că sondajele au fost mincinoase și a dat de înțeles că ar exista și fraude: „Aseară conduceam, în cele mai multe dintre locuri chiar detașat, în multe state-cheie, în aproape toate acestea conduse de democrați. Apoi, unul câte unul, au început să dispară ca prin farmec, pe măsură ce au fost numărate voturi surpriză. FOARTE STRANIU, iar cei cu sondajele au făcut greșeli evidente și istorice”.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 18.00 // Oricare ar fi el, rezultatul scrutinului va influența direct nu doar afacerile interne americane, ci și rolul și influența Americii în lume. Prin urmare, toți ochii sunt ațintiți, în acest moment, pe Statele Unite. Iar media reflectă evenimentul diferit, de la o zonă geografică la alta.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 16.20 // Joe Biden a preluat conducerea în statul Michigan (16 electori) și are un avans de aproximativ 18.000 de voturi, cu mai puțin de 6% din voturile exprimate rămase de numărat. Dacă într-adevăr fostul vicepreședinte american se va impune la Michigan, iar victoria sa de aici va fi completată de succese în Nevada (6 electori) – unde numărătoarea voturilor a fost suspendată când avea un avans de 8.000 de voturi – și în Wisconsin (10 electori) – unde are un avans de circa 21.000 de voturi, cu 5% din total rămase de numărat – candidatul democraților în cursa pentru Casa Albă va avea exact 270 de electori și va deveni noul președinte al SUA, potrivit Fox News, care în prezent îl plasează pe Joe Biden la 238 de electori, iar pe Donald Trump la 213.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 15.30 // Numărarea voturilor a fost suspendată în statul american Nevada şi urmează să fie reluată joi dimineaţa (ora locală), au anunţat miercuri autorităţile locale, relatează Reuters.

Nevada - care desemnează şase dintre cei 538 de mari electori în Colegiul Electoral - este unul dintre statele în care continuă suspansul în duelul dintre Donald Trump şi Joe Biden.

În urmă cu patru ani, Nevada a votat cu democrata Hillary Clinton.

În urmă cu patru ani, Nevada a votat cu democrata Hillary Clinton.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 14.30 // Proiecțiile Fox News îl plasează pe Joe Biden la un număr de 238 de electori, în timp ce Donald Trump este creditat cu 213 – pentru a câștiga alegerile prezidențiale din SUA, un candidat are nevoie de o majoritate de cel puțin 270 de voturi în Colegiul Electoral. În acest moment, situația ar fi, după caz, mai mult sau mai puțin incertă în șapte state americane: Wisconsin (10 electori), Michigan (16 electori), Pennsylvania (20 de electori), Carolina de Nord (15 electori), Georgia (16 electori), Nevada (6 electori) și Alaska (3 electori).

Proiecțiile CNN îl plasează pe Joe Biden la 224 de electori, iar pe Donald Trump la 213. Președintele în funcție este condus în Nevada și Wisconsin, unde numărătoarea voturilor încă nu s-a încheiat, și conduce în Michigan, Pennsylvania, Carolina de Nord și Georgia, victorii care, potrivit proiecțiilor din presa americană, dacă s-ar concretiza, i-ar securiza un al doilea mandat consecutiv la Casa Albă. Trebuie menționat, totuși, că diferența dintre cei doi candidați este de câteva mii de voturi în mai multe state – cum sunt cazurile din Nevada (circa 8.000 de voturi diferență) și Michigan (aproximativ 13.000) – astfel că deznodământul scrutinului este învăluit încă de o doză mare de incertitudine.

UPDATE, 5 octombrie, ora 12:15 // Deși la prima vedere situația nu a înregistrat schimbări dramatice în ultimele ore, Joe Biden ar fi preluat conducerea în statul Wisconsin (10 electori), unde au mai rămas de numărat mai puțin de 5% din voturi. În schimb, președintele în exercițiu continuă să conducă în Michigan (16 electori), Pennsylvania (20 de electori), Georgia (16 electori) și Carolina de Nord (15 electori), potrivit proiecțiilor Fox News, iar dacă informația se concretizează, balanța finală s-ar putea înclina decisiv în favoarea sa.

În acest moment, Fox News îl creditează cu 238 de electori pe Joe Biden, iar pe Donald Trump cu 213, în condițiile în care președintele SUA pentru următorii patru ani va fi ales cu o majoritate de cel puțin 270 de voturi în Colegiul Electoral.

CNN îl plasează pe Joe Biden la 224 de electori, iar pe Donald Trump la 213 electori.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 9 // Joe Biden este cotat în continuare cu 238 de electori, în timp ce președintele Donald Trump a rămas la 213, potrivit proiecțiilor Fox News. Totuși, diferența s-a mai micșorat în datele prezentate de CNN, care îl dă pe fostul vicepreședinte american la conducere, cu 220 la 213. Ambele publicații îl plasează pe președintele în exercițiu pe primul loc în cursa din Georgia, dar numărătoarea continuă, în timp ce Fox News susține că Donald Trump ar fi în față și în Pennsylvania, și în Michigan, și în Wisconsin, ceea ce ar putea cântări decisiv în ecuația finală, având în vedere că republicanul s-ar fi impus deja în state precum Ohio și Texas.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 8.30 // În acest moment, CNN dă o diferență de doar 10 electori în favoarea lui Joe Biden (220, față de doar 210 ale lui Donald Trump), într-un nou semn că întrecerea electorală spre Casa Albă este extrem de strânsă. Conform proiecțiilor Fox News însă, diferența ar fi ceva mai mare - publicația îl plasează pe președintele în exercițiu la doar 213 electori, față de cei 238 ai fostului vicepreședinte american. Pentru a deveni președintele Statelor Unite, un candidat are nevoie de o majoritate de 270 de voturi în Colegiul Electoral.

UPDATE, 4 noiembrie, ora 8 // Fostul vicepreședinte american Joe Biden ar fi câștigat statul Minnesota, care s-a înclinat în favoarea democraților și în anul 2016. Potrivit proiecțiilor Fox News, Donald Trump se va impune în Montana și ar conduce și în Alaska, dar acolo urnele s-au închis cu puțin timp în urmă și este prea devreme pentru a fi siguri de rezultat. În prezent, Fox News îl dă pe Joe Biden cu 237 de electori, iar pe Donald Trump cu 213. În schimb, CNN îl plasează pe democrat la 215, iar pe republican la 171 – majoritatea este de cel puțin 270.

Știrea inițială // Șansele lui Donald Trump, președintele SUA și candidatul republicanilor pentru un nou mandat, de a fi reales în funcție au crescut considerabil, potrivit proiecțiilor Fox News, care îl dau câștigător în state precum Florida, Texas și Ohio. Cu toate acestea, Arizona, un stat câștigat de Trump în anul 2016, s-ar fi înclinat în favoarea fostului vicepreședinte Joe Biden, candidatul democraților la Casa Albă, conform acelorași proiecții.

Potrivit proiecțiilor Fox News, până la această oră s-ar putea spune că Donald Trump este câștigător în Idaho (4 electori), Wyoming (3), Utah (6), North Dakota (3), South Dakota (3), Iowa (6), Kansas (6), Missouri (10), Oklahoma (7), Texas (38), Arkansas (6), Louisiana (8), Mississipi (6), Alabama (9), Florida (29), South Carolina (9), Tennessee (11), Kentucky (8), Indiana (11), Ohio (18) și West Virginia (5).

Aceleași proiecții îl dau pe fostul vicepreședinte Joe Biden câștigător în următoarele state: Washington (12 electori), Oregon (7), California (55), Arizona (11), New Mexico (5), Colorado (9), Minnesota (10), Illinois (20), Virginia (13), New York (29), Hawaii (4), Vermont (3), New Hampshire (4), Massachusetts (11), Rhode Island (4), Connecticut (7), New Jersey (14), Delaware (3), Maryland (10), District of Columbia (3).

Potrivit Reuters, în Camera de Est a Casei Albe, 200 de susținători ai președintelui Donald Trump luau masa și au izbucnit în urale atunci când Donald Trump a fost anunțat câștigător în Florida de Fox News. „Locul pur și simplu a erupt”, a spus o sursă, care susține că atmosfera era una pozitivă, dar și prudentă.

Reușita lui Donald Trump în Florida vine în contextul în care președintele în exercițiu a devenit tot mai popular în rândul comunității latinoamericane, care ar fi reprezentat o pondere mai mare în voturile obținute de el în 2020 comparativ cu anul 2016.

Dacă Fox News îi creditează pe Joe Biden cu 237 de electori și pe Donald Trump cu 210, CNN îl cotează pe democrat cu 215, iar pe președintele în exercițiu cu 165. Majoritatea este de cel puțin 270 de electori.