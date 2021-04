Aleksei Navalnîi a ieșit din greva foamei / Recent, opozantul rus afirma că arată ca un „schelet care merge, se clatină în celula sa”

Dizidentul rus Aleksei Navalnîi, aflat în detenție, a anunțat că a „început procedura de ieșire din greva foamei” după trei săptămâni de când a apelat la această formă de protest.

După trei săptămâni, Aleksei Navalnîi iese din greva foamei

Navalnîi a decis să iasă din greva foamei în contextul în care autorităţile ruse au permis, într-un final, ca el să fie consultat de medici din afara închisorii, notează presa internațională.

„Datorită susţinerii uriaşe a oamenilor , am obţinut un progres major. Acum două luni, solicitările mele privind asistenţă medicală erau ignorate. Nu am primit nici medicamente. Datorită vouă, acum am fost examinat de două ori de o comisie de medici civili”, a transmis Aleksei Navalnîi, care este principalul opozant al președintelui rus Vladimir Putin.

Dizidentul a mai spus, într-un mesaj postat pe Instagram, că medicii săi l-au avertizat că a mers prea departe cu protestul său și, în curând, s-ar putea să nu mai poată face nimic pentru a-l salva. Navalnîi a mai precizat că un alt motiv pentru care a decis să renunțe la protest este acela că și unii dintre susținătorii săi au intrat în greva foamei.

Aleksei Navalnîi, un „schelet care merge, se clatină în celula sa”

Aleksei Navalnîi a început greva foamei pe 31 martie, în semn de protest față de detenție, față de condițiile de acolo și faptul că nu i se dă drept la consultație medicală. Mai mulți medici care au încercat să ajungă la el să-l ajute au fost ridicați de forțele de ordine.

Săptămâna trecută, susținătorii lui au atras atenția că acesta riscă să moară în orice clipă.

Potrivit medicului Anastassia Vassilieva, nivelul concentraţiei de potasiu în sângele lui a atins un nivel critic, „ceea ce semnifică încă o dată o funcţie renală alterată şi faptul că grave probleme de ritm cardiac pot surveni dintr-un minut în altul”.

Joi, chiar el a spus că arată ca un „schelet care merge, se clatină în celula sa”.

Duminică, Uniunea Europeană și Statele Unite au solicitat Rusiei să-i acorde îngrijiri dizidentului.