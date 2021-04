Aleksei Navalnîi și-a desființat rețeaua politică, înainte ca instanța din Moscova să o declare organizație extremistă și să o scoată în afara legii

Rețeaua politică a opozantului rus Aleksei Navalnîi, care se află la închisoare, a fost desființată înainte de de o sentință judecătorească, care urma să o declare organizație „extremistă” și să o scoată în afara legii, a anunțat consilierul celui mai proeminent critic al Kremlinului, transmite The Moscow Times.

Este de așteptat ca o instanță din Moscova să pronunțe o decizie de acest gen luna viitoare, în spatele ușilor închise, și să interzică astfel activitatea rețelei, făcându-i pe cei care o susțin pasibili de o pedeapsă de până la 6 ani de închisoare.

Rețeaua politică a lui Aleksei Navalnîi, desființată. O instanță din Moscova ar fi urmat să o scoată în afara legii

„Desființăm oficial rețeaua lui Navalnîi”, a precizat Leonid Volkov, fostul coordonator al sediului regional, pe rețelele sociale.

„Menținerea activității rețelei lui Navalnîi în forma sa actuală va conduce imediat la acuzații de extremism și va implica sentințe penale pentru cei care lucrează acolo, care cooperează cu ea și care o ajută.

Leonid Volkov a explicat că desființarea este o lovitură grea, având în vedere cei patru ani de muncă pentru construirea și extinderea rețelei „în circumstanțe foarte dificile”.

„Rețelele au înregistrat victorii: am anulat ordine corupte de achiziții publice, am asigurat demisia hoților și escrocilor, am câștigat alegeri, am apărat parcurile de proiecte de dezvoltare, am ajutat activiștii locali”, a mai spus el.

„Toate acestea, în ciuda ordinelor directe de la Kremlin de a distruge rețeaua de birouri”, susține Leonid Volkov.

Procurorii din Moscova au suspendat operațiunile rețelei încă de luni, interzicându-i utilizarea conturilor bancare, postarea oricărui lucru în mediul online, organizarea de manifestații sau participarea la alegeri. La rândul lor, coordonatorii rețelei din mai multe regiuni rusești anunțau luni că suspendă operațiunile chiar în acea zi pentru a evita eventuale repercursiuni juridice.

Site-ul rețelei, shtab.navalny.com, încă era accesibil joi dimineață, arătând zeci de locații de pe 11 fusuri orare.La ce oră începe slujba de Înviere în 2021

Totodată, procurorii au cerut instanței să înscrie și cealaltă organizație a lui Navalnîi, Fundația Anticorupție (FBK), în lista entităților „extremiste”.

Grupurile lui Navalnîi au anticipat că autoritățile doresc să interzică cea mai puternică forță din opoziție cu doar cinci luni înainte de alegerile parlamentare, unde partidul de guvernământ pro-Putin caută să depășească așteptările creionate de sondaje, care arată că popularitatea formațiunii este la un minim istoric, și să își păstreze astfel supermajoritatea.