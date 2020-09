Alexei Navalnîi anunță într-o postare că a făcut progrese extraordinare: Acum sunt un tip ale cărui picioare tremură când coboară pe scări (FOTO)

Alexei Navalnîi a postat sâmbătă, pe rețelele de socializare, o fotografie cu el mergând și un mesaj în care povestește cu ce dificultăți s-a confruntat de la internarea în spital și ce progrese a făcut.

"Toate probleme pe care le am acum sunt neînsemnate"

Opozantul regimului de la Kremlin a povestit că problemele pe care le mai are în acest moment sunt neînsemate față de cele cu care s-a confruntat imediat după ce a ieșit din comă. În plus, din mesajul lui Navalnîi se înțelege că a făcut progrese uriașe.

"Să vă spunem cum merge recuperarea mea. Sunt pe un drum clar, dar deloc scurt. Toate problemele pe care le am în momentul de față, cum ar fi faptul că telefonul din mâinile mele este inutil ca o piatră și că nu pot turna apă în pahar, sunt neînsemnate. O să vă explic: cu puțin timp în urmă nu recunoșteam oamenii și nu înțelegeam cum să vorbesc. În fiecare dimineață doctorul venea la mine în salor si spunea 'Alexei, am adus o tablă, hai să vedem ce scrie pe ea.' Asta mă dispera pentru că deși înțelegeam ce îmi cere doctorul, nu înțelegeam cuvintele. Unde să găsesc cuvântul și cum să-l fac să însemne ceva? Toate acestea erau categoric neclare. Dar nici nu știam să-mi exprim disperarea, așa că am tăcut", a declarat Navalnîi.

Alexei Navalnîi este capabil că coboare pe scări chiar dacă picioarele îi mai tremură încă

"Acum sunt un tip ale cărui picioare tremură când coboară pe scări, dar se gândește: Oh, o scară! Este o scară care urcă. Cred că ar trebui să caut liftul. Înainte de asta, aș fi stat doar să privesc.

Mai sunt o grămadă de probleme de rezolvat, dar acești doctorii minunați de la spitalul din Berlin m-au transformat dintr-o fiinţă umană tehnic vie, în cineva care mari şanse să devină un om care poate da scroll pe Instragram şi înţelege fără să se gândească la ce să dea like", a mai adăugat el în postare.

Cum a fost otrăvit opozantul rus



Navalny a rămas inconștient în timul unui zbor intern în Rusia luna trecută și ulterior a fost transportat cu avionul la Berlin pentru tratament. Laboratoarele din Germania, Franța și Suedia au stabilit că a fost otrăvit de un agent nerotoxic Novichok, deși Rusia neagă acest lucru și spune că nu a văzut nicio dovadă.

El a fost transportat în Germania două zile mai târziu, unde oficialii au spus că există „dovezi fără echivoc” că ar fi fost otrăvit cu agentul chimic Novichok. O sursă a spitalului Omsk a declarat pentru Reuters că Kremlinul a ordonat eliberarea lui Navalny pentru transportul aerian la Berlin, informație negată de Moscova.

Între timp, New York Times a citat un oficial german de securitate care spunâne că Navalny a vorbit cu un procuror german despre planurile de a reveni în Rusia de îndată ce își va reveni.