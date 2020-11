Ambasada Arabiei Saudite la Haga, ţinta unor focuri de armă (VIDEO)

Mai multe focuri de armă au fost trase asupra ambasadei Arabiei Saudite la Haga, a anunţat joi poliţia olandeză, transmite AFP. Nu există victime, spun autoritățile locale.



″Chiar înainte de ora 06:00 (05:00 GMT), am primit un mesaj care anunţa că s-a tras asupra unei clădiri din Haga. Nu au existat răniţi″⁣, a scris poliţia olandeză pe Twitter.

Ambasada Arabiei Saudite la Haga, ţinta unor focuri de armă

#Breaking: Around 06:00AM in the early morning in the the city of "The Hague", a suspect shot at least 20 bullets at the Embassy building of Saudi Arabia. #Netherlands pic.twitter.com/1eJxE77Rax