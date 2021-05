Ambasadorul Israelului în România, despre tensiunile israeliano-palestiniene: Hamas-ul crede că prin violență, prin agresivitate poate să obțină ceva politic. Nu e așa. Suntem într-un război (VIDEO)

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a vorbit miercuri, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Luiza Cergan, despre tensiunile israeliano-palestiniene care au escaladat în ultimele zile.

”Situația este tensionată după ce ieri o ploaie de rachete a fost lansată deasupra Israelului și lumea a petrecut noaptea în adăposturi. Trebuie să înțelegem că organizația teroristă islamistă Hamas a trecut o linie roșie. Atunci când e vorba de un atac de 600 de rachete către orașele din Israel, este ceva la care Guvernul israelian trebuie să răspundă și asta este ce face astăzi.

Ca orice mișcare teroristă, ei au un scop: violența. Ei au planificat aceste atacuri în ultimii 5-6 ani, ei au acumulat rachetele și acum 2 zile ei au decis că acum este momentul potrivit pentru ei. Din acest motiv, Israelul trebuie să răspundă. (...) Din nefericire, Hamas-ul crede că prin violență, prin agresivitate poate să obțină ceva politic. Nu e așa, nu vom fi de acord”, a spus diplomatul israelian.

