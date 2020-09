Ambasadorul României la Minsk, Viorel Moșanu, a mers acasă la scriitoarea Svetlana Alexievici pentru a preveni o eventuală arestare a acesteia

Ambasadorul României la Minsk, Viorel Moșanu, însoțit de ambasadorii Lituaniei, Suediei, Cehiei, Austriei și a altor state europene în Belarus a mers miercuri acasă la Svetlana Alexievici, membru al Consiliului de Coordonare al opoziţiei din Belarus, pentru a preveni o eventuală arestare a acesteia, transmite presa din Lituania.

Alături de diplomați, în fața blocului în care trăiește scriitoarea s-au strâns și sute de cetățeni. Svetlana Alexievici, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, este ultimul lider al opoziției din Belarus care nu a fost arestat sau nu a plecat din țară.

“Gest semnificativ al României în Belarus. Alături de câțiva colegi europeni, ambasadorul român la Minsk, Viorel Moșanu, s-a dus astăzi în casa Svetlanei Alexievich, laureată a premiului Nobel pentru Literatură si voce importanta a societatii civile. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, cere autorităților de la Minsk să oprească hărțuirea ei”, a scris Luca Niculescu, ambasadorul României în Franța.

”Am primit informații că persoane necunoscute sună la apartamentul Svetlanei Alexievici, probabil reprezentanți ai serviciilor secrete sau poliției”, a declarat ambasadorul Lituaniei în Belarus, Andrius Pulokas.

”Așa că am decis că ea este sub amenințarea arestului și am mers acasă la ea. Svetlana nu vrea să își părăsească țara”, a mai adăugat diplomatul lituanian.