Amendă neobișnuită în Canada, pentru încălcarea carantinei. O femeie a ieșit cu soțul în lesă și a declarat că își plimbă animalul de companie. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO

Amendă neobişnuită în Canada. Poliţiştii din Quebec au amendat un cuplu care a fost prins în timp ce încălca măsurile de carantină. Femeia, care îşi ţinea soţul în lesă, a argumentat că a trebuit să iasă să îşi plimbe câinele.

Poliţiştii din Quebec sperau să aibă o seară liniştită, însă au observat un cuplu în care soţul era plimbat în lesă de soţie.

Întrebaţi ce caută pe stradă după ora de stingere, femeia le-a zis poliţiştilor că ea doar a ieşit să îţi plimbe câinele în jurul casei, conform regulilor impuse în oraşul Sherbrook. În această localitate, circulaţia este interzisă între orele locale 20.00 şi 5.00 dimineaţa, iar unele dintre puţinele motive pentru care oamenii pot ieşi din case este plimbatul câinilor.

Cuplul a fost surprins în jurul orei locale 21.00, motiv pentru care a fost sancţionat şi nevoit să plătească o amendă de aproximativ 2.400 de dolari.

Canada a înegistrat o creştere a numărului de cazuri, iar în prezent a confirmat peste 702.000 de cazuri de coronavirus. Aproape 18.000 de oameni au murit aici după ce s-au îmbolnăvit de COVID 19.

