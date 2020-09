American condamnat pentru viol și crimă, găsit nevinovat după ce a ispășit 37 de ani de închisoare (VIDEO)

Robert DuBoise, un bărbat de 55 de ani din Florida, Statele Unite, a stat 37 de ani în închisoare pentru un viol și o crimă pe care nu le-a comis. El a fost condamnat în 1983, dar probele ADN au demonstrat recent că nu el era vinovatul. DuBoise a fost eliberat la finele lunii trecute, precizează The Guardian.

Robert DuBoise a fost condamnat pentru viol și crimă în baza mărturiei unui informator dintr-o închisoare și după o analiză defectuoasă a unei mușcături de pe obrazul victimei.

Luni, Christopher Nash, judecător în comitatul Hillsborough, a dispus retragerea acuzațiilor, anularea condamnării la detenție pe viață și scoaterea bărbatului din registrul agresorilor sexuali.

„În ceea ce te privește, instanța a eșuat vreme de 37 de ani. Azi, în sfârșit, a reușit”, a spus Nash, citat de The Guardian.

„Sunt 37 de ani. Astăzi, în sfârșit, îndreptăm greșeala”, a declarat și procurorul Andrew Warren.

Sursă Video: Court TV

